ÖFB-Notlösung: Eine Rakete als „Strafverschärfung“

„Wir werden es sehen, der Teamchef entscheidet.“ Am Montag in Baku wieder Rechtsverteidiger? Da wollte sich Nicolas Seiwald nicht festlegen. „Er hat es gut gemacht“, lobte auch Ralf Rangnick seine Notlösung nach dem 2:3 gegen Belgien. „Alles kann man nicht wegverteidigen.“ Zumal sich Seiwald, eigentlich Österreichs „Sechser“, am Flügel Belgiens 60-Millionen-Mann Doku stellen musste, den adelte Rangnick als „zündende Rakete auf zwei Beinen“.