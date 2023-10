Messi bei Quali-Hit von Gegenspieler angespuckt

Bereits in der dritten Spielminuten waren die Weltmeister durch Nicolas Otamendi in Führung gegangen, als Messi in der 53. Spielminute für Julian Alvarez eingewechselt wurde, musste Argentinien folglich nur noch das Ergebnis verwalten. Der Inter-Miami-Star blieb ohne Treffer, dennoch schaffte er es offensichtlich, seine Gegenspieler zu verärgern. Zumindest Sanabria.