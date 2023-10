IT-Riesen melden größten Cyberangriff aller Zeiten

Große Internet-Konzerne haben nach eigenen Angaben den bislang größten Cyberangriff der Geschichte abgewehrt. Dabei handle es sich um eine Attacke aus dem Bereich Distributed Denial of Service (DDoS), teilten Amazon, Cloudflare und die Alphabet-Tochter Google mit. Dabei werden Webseiten-Server mit so vielen Anfragen geflutet, bis sie in die Knie gehen.