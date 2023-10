Nächster Ausfall für ÖFB-Kracher gegen Belgien fix

Das österreichische Fußball-Nationalteam muss am Freitag (20.45 Uhr/live sportkrone.at) im EM-Qualifikationsspiel in Wien gegen Belgien ohne Michael Gregoritsch auskommen. Teamchef Ralf Rangnick bestätigte den Ausfall am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Österreichs mit vier Toren bester Schütze der laufenden Quali hatte davor auch das Abschlusstraining nicht absolvieren können. Der Freiburg-Stürmer hat wegen Wadenproblemen die gesamte Woche nicht mit der Mannschaft trainiert.