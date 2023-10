Wird Rooney Trainer bei englischem Traditionsklub?

Nachdem Wayne Rooney als Trainer von D.C. United den Einzug in die Play-offs der MLS (Major League of Soccer) verpasst hatte, musste der 37-Jährige am Sonntag seine Koffer packen. Nun könnte der ehemalige Rekordtorschütze Englands in seine Heimat zurückkehren und auf der Trainerbank von Birmingham City Platz zu nehmen, wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet.