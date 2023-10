Höck verpasst WM-Medaille an den Ringen als 6.!

„Plan war vor allem, dass ich keinen Fehler mache!“

„Mein Plan war vor allem, dass ich keinen Fehler mache. Das ist mir sehr gut gelungen, sogar der Abgang war auf den Punkt gelandet.“ Damit verpasste Höck auch sein persönlich bestes WM-Ergebnis, vor zwei Jahren in Japan hatte der EM-Silberne von 2020 den fünften Platz belegt. Der Wahl-Innsbrucker muss nun darauf hoffen, sein Olympia-Ticket über den Weltcup 2024 zu buchen. Zwei Startplätze für die Sommerspiele 2024 in Paris sind darüber noch zu vergeben. In dieser Saison hatte Höck bereits mit den Weltcup-Siegen in Tel Aviv/Israel und Szombathely/Ungarn sowie mit dem Triumph in der World-Challenge-Gesamtwertung überzeugt.