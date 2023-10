Eindringlinge sind in der Formel 1 nicht erwünscht

Ein elftes Team in der Formel 1 - die Fans wären wohl begeistert. Mehr Boliden, mehr Action auf den Strecken, mehr Geschichten! Der US-Amerikaner Michael Andretti - sein Vater Mario krönte sich 1978 zum Weltmeister - verfolgt ein großes Ziel: Der 60-Jährige will ab 2025 mit der General-Motors-Tochter Cadillac in der Königsklasse des Motorsports durchstarten.