Beach-Duo Horst/Hörl vor Mexiko-WM im Aufwind

Viele Punkte zu verteilen

Das Wichtigste ist die WM, da es reichlich Punkte für das Ranking zu holen gibt. Für den eingeplanten Einzug in die K.o.-Phase muss in einer Vierergruppe mit Robin Seidl/Moritz Pristauz einer der ersten beiden Plätze her, außerdem kommen noch vier der zwölf Gruppendritten direkt und vier weitere nach einer Zwischenrunde weiter. Zum Auftakt am Freitag (23.30 Uhr/MESZ) kommt es zum ÖVV-Duell. „Das Ziel ist auf jeden Fall, dass beide Teams aus der Gruppe rauskommen“, so Horst.