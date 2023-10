Flugzeugabsturz! Superbowl-Sieger Francis ist tot

Große Trauer in der Welt des American Football und speziell in der US-Profiliga NFL: Mit Russell Francis ist eine prägende Figur der 1970er- und 1980er-Jahre tragisch aus dem Leben gerissen worden! Der Superbowl-Gewinner von 1985 mit den San Francisco 49ers verunglückte bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat New York tödlich …