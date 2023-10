Salzburg: Eine Ära neigt sich dem Ende entgegen

Der Routinier war nicht nur damals gesetzt, sondern auch in den vergangenen vier Jahren in der Champions League. Nicht eine einzige Partie verpasste der bald 38-Jährige. Bis der Meister in Lissabon gastierte. Dort bekleidete er die Reservistenrolle. Ein Schicksal, das ihm auch heute droht. Zuletzt fand er im Salzburger Derby gegen die Austria sowie im Liga-Gastspiel in Lustenau gar keine Berücksichtigung im 18-Mann-Kader.