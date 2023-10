Hartberger: „Wenn ich Fan bin, geh ich nach Hause“

„Er macht schon leichte Fortschritte“, so Interimscoach Alex Marchat, der den gesperrten Markus Schopp an der Linie vertrat. Neben Schopp musste Marchat mit Dominik Prokop am Feld ja auch auf einen kreativen Ideengeber verzichten. „Natürlich fehlen uns Prokop oder Entrup. Aber das war für uns heute ein weiterer Lernprozess, wie wir gegen so einen Gegner dann auch zwingender werden müssen. Wir haben uns diesen Respekt von den Gegnern ja auch erarbeitet. Und wenn man ehrlich ist, hätten wir so ein enges Spiel wie gegen Altach vor ein paar Wochen wohl noch verloren.“