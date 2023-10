So machen Sie das Beste aus dem „Sommer“-Endspurt!

Anfang Oktober, und das Thermometer zeigt noch immer mehr als 26 Grad Celsius an. Laut Messdaten von GeoSphere Austria war dieser September der heißeste in der Geschichte. Und auch der Sommer hatte es ab etwa Juli in sich: An der Messstation Innere Stadt wurden 37 Hitzetage, also jene mit Temperaturen über 30 Grad Celsius gemessen.