Wie Profis das ganze Jahr über motiviert bleiben

Schon vor Jahrhunderten wusste man, dass sich mangelnde körperliche Bewegung negativ auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Menschen auswirkt. Wenn das Herz rast, die Puste ausbleibt oder der Rücken schmerzt, liegt das oft an Stress, einer falschen Atmung und Bewegungsmangel. Wer sich nicht bewegt, wird einfach unbeweglich. Das ist leider Fakt. Ab dem 25. Lebensjahr beginnen zudem die Abbauprozesse in unserem Körper. Ob körperliches Training oder Denksport - beides ist wichtig, um ein Leben lang in Schwung zu bleiben. Die gute Nachricht: Man kann etwas tun!