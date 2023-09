Rekordgewinn! Barca plötzlich im Geldrausch

Ganz genau bilanziert Barca für die Saison 2022/23 mit einem Plus von 304 Millionen Euro. 1,259 Milliarden Umsatz darf der Verein verbuchen. Eine „historische Leistung“, wie es in einem Klub-eigenen Text heißt. Die Erwartungen seien in allen Bereichen übertroffen worden. Wie das möglich ist, wo doch vor Kurzem noch ein Schuldenberg in Milliardenhöhe verkündet worden war? Unter anderem mit dem Verkauf von 15 Prozent der TV-Rechte für die spanische Liga. Der brachte gleich einmal 400 Millionen Euro ein.