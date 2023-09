Tottenham-Profi soll Pogba bei Juventus ersetzen

Offen für Neues

Sollte es tatsächlich so weit kommen, will Juve gewappnet sein und die Position Pogbas dennoch gut besetzt wissen. Ganz oben auf der Wunschliste soll der Namen Hojbjerg stehen. Der Däne steht seit 2020 bei Tottenham unter Vertrag, sei jedoch offen für ein neues Kapitel, so Transfer-Experte Fabrizio Romano. Zudem hat sich 28-Jährige unlängst von seinem Berater getrennt - ein Indiz für einen Abschied von den Spurs?