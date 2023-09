Juve friert Pogba-Gehalt nach Doping-Skandal ein

„Wir kennen Paul“

Von seinem Nationaltrainer Didier Deschamps und Bayern-Star Kingsley Coman hingegen erhält der 30-jährige Franzose Rückendeckung. Am Rande des Testspiels der Équipe Tricolore in Dortmund gegen Deutschland betonte Coman laut „L’Equipe“, dass Pogba sich der Unterstützung seiner Teamkollegen sicher sein könne: „Wir alle kennen Paul. Wenn so etwas passiert, können wir nicht einen Moment lang glauben, dass es Absicht gewesen sein soll.“ Deschamps erklärte unterdessen, dass er sich kurz mit seinem Mittelfeld-Lenker ausgetauscht habe. Sein Entschluss steht: „Ich werde ihn unterstützen. Er hat die Kraft und den Charakter, um diese sehr schwierigen Momente zu überstehen.“