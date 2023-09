Kriecherl: Nur ein Zehntel Ertrag des Vorjahres

Nach vielen schlechten Ernteerträgen wie bei den Wachauer Marillen und anderen Spezialitäten aus Niederösterreich geht es auch der Waldviertler Wildobstsorte nicht besser. Was man dort in der Region tat, um die seltene Frucht wiederzubeleben und warum die geringe Ernte nicht so schwer ins Gewicht fällt.