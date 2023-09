EVN senkt ab Oktober die Preise für Fernwärme

90 Prozent der Wärmekunden betroffen

Die Preissenkungen gelten bereits mit 1. Oktober, werden also vor dem Winterbeginn schlagend. Der Hintergrund: In manchen Wärmenetzen würden die nächsten Preissenkungen regulär erst im ersten Halbjahr 2024 erfolgen. Zach erklärt: „In Summe sind rund 90 Prozent unserer Wärmekunden betroffen. Je nach Wärmenetz beträgt die Senkung bis zu 16 Prozent.“ Die Gründe für die unterschiedlichen Preisreduktionen liegen in den regionalen Netzstrukturen, an den Versorgungswegen bei der Beschaffung von Biomasse beziehungsweise auch an der unterschiedlichen Größe der einzelnen Wärmenetze und dem damit verbundenen Wärmeverlust.