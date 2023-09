iPhone-12-Strahlung: Keine Gefahr für Österreich

Laut RTR keine Gefahr für Nutzer

Mit seinen Ergebnissen hat die ANFR andere Länder auf den Plan gerufen. Das Testverfahren in Frankreich unterscheidet sich jedoch von denen anderer Staaten und ist nicht Teil der europäischen Prüfnorm. Der RTR ist der Sachverhalt bekannt. In Europa würden die Grenzwerte für elektromagnetische Strahlung einheitlich bei vier Watt pro Kilogramm liegen. Bei Messungen in Frankreich wären 5,74 Watt pro Kilogramm festgestellt worden, was laut RTR allerdings daran liegt, dass vonseiten Frankreichs die Messmethodik geändert worden sei und somit seien die europäischen Grenzwerte überschritten worden.