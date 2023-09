Ärger beim Gegner! Wirbel um Pokalspiel der Bayern

Am Dienstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) trifft der FC Bayern auf Drittligist Preußen Münster. Wegen des Supercups am 12. August wurden die Pokalspiele der Bayern und Leipzig verschoben. „Ich hätte am liebsten Anfang August gespielt - wie alle anderen auch“, ärgert sich Hildmann. „Es ist schon so, dass wir durch die Verschiebung nun gegen eine zu diesem Zeitpunkt wohl schon besser eingespielte Münchner Mannschaft spielen.“