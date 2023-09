Fabel-Weltrekord im Marathon polarisiert extrem

„Eine Art Sport-Zuhältertum“

Den Reflex, bei solchen Leistungen sofort von Doping zu sprechen, will Lilge prinzipiell vermeiden. Aber: „In Assefas Umfeld gibt es auf Trainer- und Managementebene schon windige Figuren, die in der Vergangenheit in der Nähe von unerlaubten Mitteln waren. Gerade Europäer haben in der Leichtathletik schon eine Art Sport-Zuhältertum aufgebaut.“ Zum Thema Doping sagt er: „Man muss wissen, wie viele unangemeldete Doping-Kontrollen es gegeben hat.“ Er nennt ein Beispiel: „Ich war einmal in Kenia im Dorf Iten, wo perfekte Trainingsbedingungen herrschen, als ein Flugzeugt mit Doping-Kontrolloren gelandet ist. Das hat sich sehr schnell herumgesprochen. Da ist die ganze türkische Nationalmannschaft, die aus eingebürgerten Läufern und Läuferinnen aus Kenia bestand, hinter dem Hotel über den Zaun gesprungen und davongelaufen.“ Lilge erzählt aber auch: „In Kenia wurden aber auch die Anti-Doping-Gesetze verschärft. Wer überführt wird, geht ins Gefängnis.“