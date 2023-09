Jubel und auch Buh-Rufe für Oper „Der Freischütz“

„Der Freischütz“ gilt als romantische Oper, die auch märchenhaft daher kommen könnte. Doch sie kann viel mehr: Die Teufelsfigur des „Schwarzen Jägers“ Samiel ist in der Inszenierung von Hermann Schneider nicht bloß in der schaurigen Wolfsschlucht angesiedelt, sondern begleitet die gesamte Oper auf der Bühne, gleichsam als moderner Mephisto. Schauspieler Sven Mattke überzeugt großartig als dämonischer Verführer und Beobachter, er macht schon in der Ouvertüre im Video klar, dass er alle in Bedrängnis bringen wird, die sich sicher fühlen.