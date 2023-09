Schwaz gewinnt Handball-Schlager gegen HC Linz

Deutliche Angelegenheiten

Schwaz sorgte zwischen der 34. und 38. Minute für die Vorentscheidung, als das Team in der bis dahin knappen Partie mit fünf Toren in Folge auf 22:16 davonzog und diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand gab. In Bregenz lagen die Heimischen gegen die Fivers von Beginn weg in Führung und nach einer dominanten ersten Halbzeit zur Pause bereits mit neun Treffern voran.