FAC prolongiert Leobens Niederlagenserie

Der FAC hat die Niederlagenserie von DSV Leoben in der 2. Liga verlängert. Die Floridsdorfer feierten am Freitag bei den Steirern einen 4:0-Erfolg und schoben sich vorläufig auf Rang drei vor. Für die auf Platz 12 liegenden Leobener war es die fünfte Pleite in Folge. Kapfenberg gewann beim SV Stripfing 3:2 (1:1). Sieglos bleibt der SKU Amstetten, der daheim dem SV Lafnitz mit 1:2 (0:2) unterlag.