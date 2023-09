Konferenz mit Bayern und Dortmund ab 15.30 Uhr

Drei Tage nach dem turbulenten 4:3-Erfolg gegen Manchester United in der Königsklasse steht für Deutschlands Serienmeister Bayern München wieder der Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Am Samstag peilen die aktuell zweitplatzierten Münchner zuhause gegen den auswärtsschwachen VfL Bochum den vierten Saisonsieg an.