Happel-Stadion: Kein Neubau - dafür einzigartig

Weitere Pläne

Mit diesem Mehr-Strom wird dann das restliche Areal (Trainingsplätze, Stadionbad, etc.) versorgt. Ein Novum. Der Kostenpunkt: zehn bis zwölf Millionen Euro. Die sich in vier bis fünf Jahre amortisieren sollen. „Der Klimaschutz ist unsere gemeinsame Aufgabe“, so Hacker.