Ex-Bayern-Flop sorgt für Verzweiflung bei Mourinho

Ist das bitter! Beim 2:1-Sieg in der Europa-League-Partie gegen Sheriff Tiraspol musste Sanches bereits in der ersten Spielhälfte vom Feld. „Leider hatte er das Gefühl, dass etwas nicht stimmt“, schildert Roma-Trainer Mourinho im Interview bei Sky. In der Vergangenheit hatte der 26-jährige Portugiese immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. „Bayern, PSG … und jetzt können wir es auch nicht verstehen - er hat am Sonntag 45 Minuten gespielt, drei Tage Pause gemacht und sich dann nach 27 Minuten verletzt“, ist Mourinho ratlos.