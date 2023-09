Salzburg: „Jetzt wollen wir ins Achtelfinale“

Heimspiel gegen Sociedad

In rund zwei Wochen geht’s für Salzburg am zweiten Spieltag daheim gegen Real Sociedad. Sollte den Bullen auch im Duell mit den Spaniern ein voller Erfolg gelingen, würden sie schon einen großen Schritt in Richtung Runde der letzten 16 machen. Dort möchten die Mozartstädter auch hin. „Wir wollen ins Achtelfinale, das ist unser klares Ziel. Unsere Mannschaft ist hungrig“, betonte Strahinja Pavlovic, der gemeinsam mit seinen Abwehrkollegen Benficas Offensive um Ángel Di María relativ gut im Griff hatte. Zeit, den Sieg zu genießen, haben die Bullen nicht. Bereits am Samstag treffen sie in der Liga auf BW Linz, am Dienstag steigt dann das Cup-Derby gegen Austria Salzburg.