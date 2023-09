Niederösterreichs Hauptstadt bleibt im Wandel

Man sieht es am Domplatz, man merkt es beim Fahren über den Europaplatz und man spürt es an der Strahlkraft des anfangs so umstrittenen Kinderkunstlabors. Die Landeshauptstadt verändert sich. „Das ist gut so - und das bleibt auch so“, weiß wohl niemand besser als SPÖ-Bürgermeister und Historiker Matthias Stadler. In seinem zwanzigsten Jahr als Stadtchef zieht er nun zur Halbzeit der aktuellen Regierungsperiode zufrieden Bilanz. Insgesamt 75 von 90 Wahlversprechen habe die absolut regierende SPÖ unter Stadler in den vergangenen zweieinhalb Jahren bereits umgesetzt - und die restlichen 15 sollen alsbald folgen.