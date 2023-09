Bayerns Thomas Müller nach Sieg in elitärem Kreis

Wieder einmal ist der FC Bayern mit einem Sieg in eine Fußball-Champions-League-Saison gestartet. Das 4:3 am Mittwoch in München über Manchester United bedeutete den 20. Auftakt-Erfolg en suite für den deutschen Rekordchampion und brachte noch ein weiteres Jubiläum: Denn Thomas Müller gewann seinen 100. Match in der „Königsklasse“.