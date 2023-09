Ergreifende Geschichten mit ganz viel Herz!

Heurige Herzensmenschen stehen fest

Insgesamt zehn Einzelpersonen werden bei der großen „Herzensmensch“-Gala am 21. Oktober ausgezeichnet. Und Kärnten hat – was Herzensmenschen angeht – enorm viel zu bieten: „Eine großartige Großmutter, die immer unterstützt und hilft“ und sich außerdem noch um Nachbarn kümmert sowie beim Pensionistenverein mitarbeitet. Aber auch ein engagierter Tierarzt, der die so dringend notwendigen Nachtnotdienste besetzt, schaffte es unter die Gewinner. Außerdem vor den Vorhang geholt wird ein junges Feuerwehrmitglied, das noch dazu als First Responder des Roten Kreuzes tätig ist: „Mit seinem Engagement wie auch seinem stets freundlichen und humorvollen Gemüt ist er nicht bloß Vorbild, sondern Inspiration für die Menschen in seiner Umgebung“, hieß es in der Nominierung.