„Krone“ sucht auch heuer Kärntner Herzensmenschen

So funktionieren die Nominierungen: Bis 18. August können Sie über das Online-Formular (siehe unten) oder via E-Mail oder per Postkarte an „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, mit dem Kennwort „Herzensmensch“ Ihren Helden, Ihren Herzensmenschen nominieren. Samt ausführlicher Begründung, Namen und Kontaktdaten des Nominierten und des Nominierenden. Machen Sie mit!