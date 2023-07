Nominierungsphase: Hat Ihr Kind ein großes Herz?

Unter 25-Jährige vor den Vorhang

Aber auch in den Blaulichtorganisationen baut man auf den Nachwuchs. Allein in Kärnten sind rund 1800 Jugendliche Mitglied bei der Jugendfeuerwehr, wo sie sich für die Gemeinschaft engagieren. Die „Krone“ sucht in der Sonderkategorie „U25“ genau solche jungen Herzensmenschen, um ihnen einmal Danke zu sagen.