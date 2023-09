Auch nach zehn Jahren ist dieses Duell brandheiß

Über zehn Jahre standen sich Semriach und Hausmannstätten schon nicht mehr in einem Pflichtspiel am Platz gegenüber. Kein Wunder, immerhin trennten die beiden Teams noch im Vorjahr gleich zwei Klassen. Im steirischen Krone-Spiel der Runde prallten die Teams aber in der Gebietsliga aufeinander.