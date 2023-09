Haben Sie so einen Schlag schon einmal gesehen?

Mit satten 145 km/h flog die gelbe Filzkugel am Netz vorbei und ins Feld hinein - genial! Die Zuschauer in der Arena in Frankfurt waren aus dem Häuschen, auch Rublew konnte es nicht fassen. Monfils ließ sich feiern und legte noch ein Tänzchen hin. „Es fühlte sich etwas unwirklich an, aber um ehrlich zu sein, war es ein super glücklicher Schlag“, so der Routinier mit einem Lächeln.