Benjamin Greil holt bei WM in Belgrad Platz 8!

Der 23-jährige Heeressportler hatte es am Samstag in der Klasse bis 86 kg mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Hoffnungsrunde geschafft. Dort bezwang er am Sonntag zunächst den Marokkaner Sofiane Belmir mit 10:0. Im Duell um einen Platz in einem der zwei Bronze-Kämpfe unterlag Greil aber dem für Bahrain startenden Russen Magomed Sharipov 0:10.