Red-Bull-Boss „flüchtete“ nach Fiasko zum Fußball

„Das ist schockierend“

Verstappen schaffte es am Samstag als Elfter nicht in den finalen Quali-Abschnitt, auch Teamkollege Sergio Perez verpasste diesen als 13. Die Pole Position eroberte Ferrari-Pilot Carlos Sainz vor George Russell im Mercedes. Red Bull hat bisher alle 14 Rennen in dieser Saison gewonnen, Verstappen die jüngsten zehn in Folge. Beide Serien stehen vor dem Ende.