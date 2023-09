Große Vorsicht, wenn Ihr Türschloss so aussieht!

Irgendwann in der Nacht auf den 7. August drangen mehrere Männer in das Haus in der Krieglergasse 2 im dritten Wiener Gemeindebezirk ein. Ihre Beute: Geld und Schmuck. Geduldig tropften sie zuvor Flüssigkeit in die Schlösser zweier Wohnungen. Am Vormittag musste die Feuerwehr mit Masken anrücken, denn bei der Flüssigkeit handelte es sich um hochprozentige ätzende Salpetersäure, deren Dämpfe für alle Bewohner eine Gefahr darstellten.