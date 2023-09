„Ich bin nicht in Monaco, um Promis zu treffen“

Österreichs Trainer-Aushängeschild Adi Hütter war nicht reif für die Insel, dafür legte er in Frankreichs Ligue 1 einen Traumstart hin! Was ihm im Fürstentum den Atem raubt, wie er den AS Monaco zu alter Größe führen will und warum an der Cote d´Azur Englisch reicht.