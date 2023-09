Tursky strebt „digitale Souveränität“ bei Chips an

Ganz vorne mit dabei ist Infineon. Auch in Innsbruck soll künftig an Leistungselektronik-Systemen geforscht werden. Bei den Produkten des Unternehmens gehe es darum, dass Strom mit möglichst geringem Energieverlust geleitet werde, erläuterte Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Technologies Austria. Dabei sei man in den Bereichen Automobil-Elektronik und Leistungshalbleiter Marktführer.