Alltag mit Kindern: Was sind Ihre Erfahrungen?

Kinder sind die Zukunft, so heißt es. Das sollte man sich gerade am heutigen Weltkindertag ins Gedächtnis rufen, insbesondere, da das Motto dieses Jahr lautet, dass auch jedes Kind eine Zukunft braucht. Diese fußt auch auf dem adäquaten Umgang mit den Jüngsten unserer Gesellschaft. Wir wollen von unserer Community wissen: Haben Sie (kleine) Kinder oder sind Ihre Kinder bereits aus dem Haus? Wie nehmen oder nahmen Sie den Alltag mit Kindern wahr? Welche Problemfelder sehen Sie in puncto Kindererziehung in der heutigen Zeit? Und wo wünschen Sie sich als Elternteil vielleicht mehr Unterstützung? Beteiligen Sie sich an der Diskussion in den Kommentaren, wir freuen uns auf Ihre Beiträge!