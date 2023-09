Harald Cerny: Als Rekord-„60er“ Bayern-Legende

Gerade ist Harald Cerny, Rekordspieler von 1860 München, vom Benefizmatch der Bayern Legenden bei Chelsea in memoriam Gianluca Vialli zurückgekehrt. „Löwen“ und Bayern - wie passt das zusammen? „In meiner Brust schlagen zwei Herzen“, lächelt Cerny die Rivalität hinweg. An der Seite von Elber, Tarnat, Sergio, Pizzaro vor vollem Haus an der Stamford Bridge zu spielen, ist mit 49 Jahren „außergewöhnlich“.