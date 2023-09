ÖTTV-Männer starten mit Niederlage in die Team-EM

Die rot-weiß-rote Frauen-Equipe startet um 16 Uhr gegen Deutschland in Gruppe A, der Titelanwärter hat sich am Sonntag gegen England 3:0 durchgesetzt. Das Duell am Dienstag (19) mit den Britinnen gilt für den Aufstieg als entscheidend. Einzel-Europameisterin Sofia Polcanova fehlt verletzt in Schweden. Es treten Amelie Solja, Karoline Mischek und Debütantin Anastasia Sterner an.