Der Große Preis von San Marino - ab 14 Uhr LIVE

Im Sprintrennen am Samstag hat sich Jorge Martin den Sieg holen können. Der Pramac-Ducati-Fahrer triumphierte vor Marco Bezzecchi (VR46) und WM-Leader Francesco Bagnaia. Für „Pecco“ ist der dritte Platz ein großer Erfolg, war er doch noch letzte Woche in einen Horrorsturz verwickelt, als ihm KTM-Pilot Brad Binder über das Bein gefahren war. Für eine Überraschung sorgte auch KTM-Ersatzpilot Dani Pedrosa, der nur knapp am Podest vorbeifuhr.