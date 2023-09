Erst dann zahlt sich das Klimaticket für Sie aus

Gedankenlos in den nächsten Bus einsteigen, kein Ticketkauf, kein Ärger über teure Einzelfahrten - an die Vorteile des Klimatickets haben sich die Öffi-Fahrer rasch gewöhnt. „Das Klimaticket kommt bei den Menschen in Österreich sehr gut an. Derzeit sind 248.000 Menschen mit dem Klimaticket unterwegs“, berichtet das Bundesministerium für Klimaschutz. Im Spätherbst steht für viele eine Verlängerung an. Ein Gratismonat machte im vergangenen Jahr das Angebot noch attraktiver.