„Es war falsch!“ Marko entschuldigt sich bei Perez

In einem Statement, das der Fernsehsender ServusTV am Freitag veröffentlichte, sagte Marko, er sei „felsenfest davon überzeugt“, dass man Menschen, „egal welcher Kultur, welcher Nationalität oder ethnischer Herkunft“, nicht generalisieren könne. „Es war falsch, einen Bezug zu seiner Herkunft herzustellen. Dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen.“