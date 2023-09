Berger-Hoppala bei großer Motorsport-Party

Die altehrwürdige Rennstrecke in der Eifel ist an diesem Wochenende Schauplatz eines einzigartigen Motorsport-Spektakels. Eingebettet in die „12 Stunden vom Nürburgring“ bietet der Österreichische Getränkekonzern etliche Größen aus dem Motorsport auf die Strecke. So dreht der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel in seinem 2011er-Weltmeister-Auto ebenso seine Runden auf der legendären „Nordschleife“ wie Matthias Lauda im roten Renner seines verstorbenen Vaters Niki aus dem Jahr 1974.