Flick verkündet den neuen Deutschland-Kapitän

Deutschland in der Krise

In den vergangenen 16 Spielen holte die Flick-Elf nur vier Siege, zuletzt enttäuschte Deutschland bei den Juni-Tests gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2). „Wir müssen wieder damit anfangen, Ergebnisse zu erzielen. Ich war immer davon überzeugt, dass wir genug Qualität in der Mannschaft haben. Trotzdem muss man das ständig beweisen“, sagte Gündogan.