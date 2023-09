Der Pinzgau greift den Norden an

Der Süden, vor allem der Pinzgau, hat es im Fußball nicht leicht. In den obersten Ligen geben die nördlicheren Bezirke den Ton an. Dieses Gefälle will der FC Pinzgau bekämpfen. Die Saalfeldener stellten ein Nachwuchszentrum - den „FCPS Campus“ - auf die Beine, wollen damit die Region nachhaltig stärken. Die Saalfeldener sind im Westen mit dem Nachwuchszentrum übrigens allein auf weiter Flur. Der Großteil der Vereine aus der zweiten Liga der Nachwuchszentren kommt aus Wien oder Niederösterreich. Hier herrscht also Richtunf Osten hin ein Gefälle.