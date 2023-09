Fußgänger in der Stadt von Bus erfasst worden

Passiert ist der Unfall im Kreuzungsbereich der Saint-Julien-Straße und der Rainerstraße in der Stadt Salzburg. Am Mittwochmorgen wurde eine Person von einem Bus erfasst. Die angefahrene Person wurde schwer verletzt in die Christian-Doppler-Klinik eingeliefert. An der Unfallstelle kommt es aktuell zu Stau.